Tamponamento tra quattro auto intorno alle 8.30 in tangenziale Sud.

E' accaduto tra lo svincolo di via Traversetolo e la rotatoria di via Argini in direzione di via Langhirano.

Sul posto la polizia stradale e le ambulanze inviate dal 118. Unico ferito, in modo lieve, sarebbe un bambino.

Per consentire i soccorsi, i rilievi e rimuovere i mezzi il traffico risulta bloccato, con lunghe code.