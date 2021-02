Senza patente al volante di un'auto non assicurata. E con attrezzi da scasso e cocaina

Hanno notato quell'auto sospetta transitare in viale Duca Alessandro nella notte tra lunedì e martedì. Erano circa le 2.45 e i poliziotti, una volta fermato il veicolo, hanno appurato che la veicolo era priva di copertura assicurativa e che l'uomo, un pluripregiudicato residente in Parma, non aveva mai conseguito la patente di guida.

Inoltre, gli agenti hanno visto che, incalzato dalle domande sulla sua presenza in giro a quell'ora, trovava giustificazioni lacunose e reticenti dimostrando sempre più nervosismo.

Sospettando che potesse nascondere qualcosa nel veicolo, il controllo è diventato ancora più accurato e sui sedili posteriori è stata trovata una grande quantità di attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti, pinze ed un coltello da cucina. In un piccolo involucro trasparente c'era inoltre della cocaina.

L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e sanzionato per possesso di stupefacenti per uso personale.

Inoltre, è arrivata la multa per aver violato il coprifuoco.

L’auto, in quanto priva di assicurazione, è stata invece sottoposta a sequestro amministrativo.