Arrestati per spaccio due nigeriani

Una pattuglia a piedi dei carabinieri, nelle immediate vicinanze del piazzale antistante la stazione ferroviaria, ha assistito ad un probabile scambio di sostanza stupefacente. Immediatamente sono stati fermati acquirente e venditore. Al termine delle operazioni è stato arrestato un 53enne nigeriano, residente a Parma. Lo stesso sottoposto, ad un veloce controllo per accertare che non detenesse armi, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di denaro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrate ulteriore stupefacente e contanti. I complessivi 50 grammi di cocaina e la somma di 800 euro, provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati.

Sempre ieri, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, all’interno del Parco Ducale, nel corso dei controlli predisposti hanno arrestato un 27enne nigeriano, residente in città. Lo stesso, seduto con altri connazionali all’interno del parco, sulle panchine adiacenti all’uscita pedonale di Viale Piacenza, è stato notato dalla pattuglia che transitava alzarsi e gettare poco distante un involucro. Immediatamente fermato e raccolto il pacchetto si rinvenivano circa 30 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il sequestro di ulteriori 50 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’arrestato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.