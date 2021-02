Un corso per imparare la lingua dei segni

La sezione provinciale Ens (Ente Nazionale Sordi) Parma ha in programma la realizzazione del corso intensivo di 1°, 2°, 3° livello - che prenderà avvio nei prossimi mesi, se si raggiungerà il numero minimo di iscrizioni - per imparare la lingua dei segni italiana.



E' organizzato nel rispetto delle norme anticovid-19 e secondo gli ultimi criteri aggiornati del piano d’offerta formativa dell’Ens. I corsi di formazione dell'Ens hanno validità nazionale e sono in linea con il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (B2 europeo).



I corsi di «Lis» sono rivolti a tutte le persone interessate come familiari, operatori di servizi pubblici, insegnanti, aspiranti interpreti. Al termine del corso intensivo, verrà rilasciato un attestato. Sono previsti tre open day online di presentazione sula piattaforma Zoom aperto a tutti: è sufficiente registrarsi gratuitamente in una delle due date e orari a scelta: lunedì 22 febbraio o venerdì 26 febbraio 2021, entrando nel sito http://parma.ens.it/. Per informazioni e iscrizioni all’open day è possibile contattare via e-mail l’indirizzo parma@ens.it oppure il numero 3387522599.

r.c.