Bertozzi il nuovo responsabile del “Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile : primo incontro in Provincia

Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Giordani il primo incontro tra l’ingegner Gabriele Bertozzi, nuovo responsabile del Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile – Parma, e la Provincia di Parma. Ad accoglierlo il presidente Rossi con i consiglieri e i dirigenti dei servizi della Provincia.

Gabriele Bertozzi ha preso l’incarico come nuovo responsabile del servizio della Regione Emilia Romagna il 1° di febbraio, andando a sostituire l’ingegner Alifraco che ha retto il servizio fino al 31 gennaio 2021.

Si è trattato di un incontro di prima conoscenza che ha confermato i punti di interesse comuni tra Provincia e Agenzia Regionale in riferimento alla struttura del territorio parmense.

È stato affrontato il tema del dissesto idrogeologico, già all’attenzione della provincia di Parma da tempo, e della difesa del suolo, in modo da aggiornare la messa in sicurezza del territorio.

Altri temi di interesse sono state: la pianificazione delle attività estrattive ed interventi di riqualificazione fluviale e la pianificazione degli interventi sul territorio.

Si è parlato, infine, del coordinamento delle attività di protezione civile e di supporto ai comuni e agli enti locali in caso di emergenza a sottolineare la logica di collaborazione tra le diverse istituzioni. Al termine dell’incontro, la Provincia ha formulato come consuetudine i migliori auguri di buon lavoro all’ing. Bertozzi.