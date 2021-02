Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione da domenica. Bonaccini, oggi a Parma, invoca "un provvedimento omogeneo per tutto il territorio nazionale"

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio.

Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.

Proprio questa mattina, a Parma, il governatore dell'Emilia Stefano Bonaccini, presidente anche della Conferenza delle Regioni, aveva detto «Ora va fatta una riflessione sul sistema a colori perchè inizia a dimostrare qualche fragilità. Il saliscendi non dà certezze agli operatori economici in difficoltà e penso che sia quindi il caso di fare una riflessione per un provvedimento omogeneo in tutta Italia per provare a respingere questa nuova ondata».