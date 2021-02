Cutolo, dopo l'autopsia la salma del boss è partita da Parma

E’ stata eseguita nell’istituto di Medicina Legale dell’Ospedale Maggiore di Parma l’autopsia di Raffaele Cutolo, il boss della Nuova camorra organizzata morto nel reparto ospedaliero del carcere di Parma mercoledì sera.

Prima dell’esame autoptico, procedura di routine per i decessi in carcere, la moglie Immacolata Iacone e la figlia hanno potuto vedere per alcuni minuti la salma. I familiari erano arrivati a Parma subito dopo la notizia della morte e stanno ora facendo ritorno a Ottaviano assieme al feretro. In Campania saranno celebrate le esequie in forma strettamente privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cutolo