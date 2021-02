Parma protagonista sui Rai Storia (lunedì alle 21.10)

Una tra le più eleganti città del nord Italia: Parma. Un luogo e una storia raccontati da «Storia delle nostre città», in onda lunedì alle 21.10 su Rai Storia.

Nota per la sua arte, per la gastronomia, per le splendide case in stucco dal colore dell’oro antico che si affacciano sulle strade di ciottoli, e situata in posizione strategica sulla via Francigena, nel 1248 - dopo essere stata riconquistata dai Guelfi - resistette all’assedio di Federico II di Svevia, diventando così una delle cause che posero fine ai sogni di dominio dell’imperatore sull'intera penisola. Con la creazione del ducato, nel 1545 Parma - grazie ai Farnese - divenne una splendida città, tra i maggiori centri di cultura di tutta l'Europa. La puntata ne racconta la bellezza dei luoghi, i fatti storici principali, i personaggi più importanti che hanno contribuito all’aspetto odierno della città e hanno influenzato il carattere degli abitanti, l’identità e le usanze.

