Ladri in azione a Vigheffio, la telecamera "testimonia" il tentato furto in villa

Una banda di ladri, probabilmente tre, giovedì sera ha preso di mira un gruppo di ville di Vigheffio. Le foto che vi mostriamo sono state riprese dal video delle telecamere di sicurezza installate in una di queste ville alle 19,45 di giovedì, mentre la famiglia proprietaria era all'interno. Fortunatamente per questa famiglia il colpo non è andato a segno perché è scattato il tam tam del controllo di vicinato e subito gli abitanti si sono allertati costringendo i ladri alla fuga. Sono stati poi inseguiti ma non raggiunti. Nelle foto si notano il ladro, con la felpa rossa sulla destra, e il pilastro sul quale ha cercato di arrampicarsi dove appaiono ancora evidenti i segni lasciati dalle sue scarpe.

ladri