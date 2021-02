Sulla sede dell'Enpam i nomi dei medici caduti

In occasione della prima Giornata nazionale dedicata al personale sanitario, la facciata della sede Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici), a Roma, è stata illuminata da un enorme tricolore listato a lutto dentro al quale sono scorsi i nomi di tutti i medici e gli odontoiatri caduti lottando contro il Covid. C'erano anche i nomi dei medici emiliani e quelli dei parmigiani: Giuseppe Finzi, Manfredo Squeri, Ghvont Mrad, Giovanni Delnevo, Vincenzo Frontera, Angelo Gnudi, Marta Ferrari e Leonardo Panini. L’iniziativa rientra nell’ambito della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato istituita per il 20 febbraio dal Parlamento con una legge approvata all’unanimità lo scorso 4 novembre, ed è pensata come un «momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020».



