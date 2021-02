Tre denunce per spaccio e 9 segnalazioni per uso di droga

Ultimo giorno in zona gialla: diversi i controlli messi in atto dalla polizia ocale, sabato. L’attività ha riguardato l’attivazione di 12 punti di controllo veicolari, a cui si aggiungono 10 controlli sui pubblici esercizi e la zona monumentale, presidiata nel pomeriggio, per prevenire e reprimere i fenomeni di degrado derivanti anche da aggregazioni giovanili. Sono state controllate, in tutto, 110 persone di cui 3 deferite alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e altre 9 segnalate alla Prefettura per possesso, per uso personale, di sostanze psicotrope, con il sequestro complessivo di circa 150 grammi di hashish.

Due persone sono state sanzionate per violazione delle normative anticontagio e altre 3 persone sono state sanzionate per guida senza patente, 1 veicolo è stato sottoposto a sequestro e 2 veicoli sono stati sottoposti a fermo. In totale sono stati controllati circa 140 veicoli, e sono state comminate 125 sanzioni per violazioni al codice della strada, a cui si aggiungono 52 accertamenti per violazioni di velocità nei viali del centro. La presenza massiccia di agenti ha consentito il controllo puntuale del territorio ed ha permesso azioni di prevenzione: sono stati spenti sul nascere due focolai di risse che si stavano sviluppando tra gruppi ostili di giovani, con attività di prevenzione anche riguardo a comportamenti degradanti o pericolosi. Inoltre, sono stati rilevati 3 sinistri stradali. I servizi mirati, organizzati anche grazie alle segnalazioni di cittadini e commercianti, continueranno nelle prossime settimane nei punti caldi della città.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla sicurezza, Cristiano Casa, che ha ringraziato il personale della Polizia Locale impegnato sul campo, per dare seguito alle misure di controllo del territorio e di prevenzione del crimine.

“Grazie all’impegno costante degli agenti della polizia locale – ha rimarcato Casa – la città è più sicura. Ringrazio anche tutti coloro che, a vario titolo, collaborano per dare seguito ad azioni incisive e concrete dei nostri agenti sul territorio, grazie alle segnalazioni ricevute”.