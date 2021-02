In arrivo un restyling del parco Ducale (fontana del Trianon compresa)

Il Comune farà lavori per 500mila euro nei prossimi mesi all’interno del Parco Ducale. Lo ha detto l’assessore Alinovi rispondendo a un’interrogazione di Campanini (Pd) che segnalava lo stato precario del cancello di ingresso da ponte Verdi e dell’illuminazione in quel punto. Nel finanziamento è previsto anche il progetto di restauro della fontana del Trianin, fuori uso da più di 20 anni, per la quale si dovrà però trovare poi il finanziamento. I lavori prevedono sistemazione di tutti gli accessi , dell’anello attorno al laghetto e del viale centrale e dello Spazio giochi bimbi a lato della Corale Verdi.

L’appalto per i lavori delle barriere antirumore della ferrovia Milano-Bologna è in corso. I lavori, secondo quanto affermato da Rfi, partiranno a settembre 2021, 17 anni dopo le prime richieste fatte dai residenti e dovute all’aumento della velocità concesso all’epoca ai treni merci di passaggio sulla linea. L’annuncio è stato dato dall’assessore Benassi, in risposta a Occhi (Lega) che ha lamentato troppo disinteresse del Comune che ha lasciato soli i cittadini di fronte al problema