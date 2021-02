Tentato furto all'Ovs e aggressione: arrestato per rapina

Nel primo pomeriggio di sabato la polizia è intervenuta in strada Mazzini all'OVS, per la segnalazione di un cittadino italiano particolarmente violento che, poco prima, aveva tentato di sottrarre merce dal punto vendita. Una pattuglia impiegata nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la verifica del rispetto della normativa anti-covid, è riuscita ad intervenire in pochissimi istanti.

Intorno alle 15.30, un italiano era stato sorpreso dal personale di sorveglianza mentre tentava di allontanarsi con indosso un paio di scarpe nuove, sostituite a quelle che portava indosso. Durante le fasi del controllo emergeva inoltre che lo stesso aveva indossato, sotto ai propri vestiti, una giacca in ecopelle ed una t. shirt precedentemente sottratte.

I dipendenti contattavano le forze dell’ordine ma S.C. classe ’82, noto agli uffici di polizia per analoghi episodi di violenza e minaccia anche al pronto soccorso, iniziava ad aggredirli fisicamente, urlando e lanciando nei loro confronti oggetti ed espositori del punto vendita al fine di sottrarsi al controllo e fuggire con la refurtiva e causando al direttore del punto vendita la frattura di un braccio.

Il ladro aggrediva anche i poliziotti tanto rendere particolarmente arduo il suo trasporto all’esterno dell’esercizio commerciale.

Considerata la gravità dei fatti è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria.