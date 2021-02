Bandiere listate a lutto al Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma. Tante le testimonianze di affetto, vicinanza e cordoglio giunte in queste ore ai presidi dell’Arma del territorio da istituzioni, autorità e cittadini per i tragici fatti avvenuti in Congo con la scomparsa del Carabiniere Vittorio IACOVACCI e dell’Ambasciatore Luca ATTANASIO

Palazzo Ducale