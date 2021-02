In albergo con 2200 euro in banconote false: lui dai mille alias e lei con i documenti smarriti di un'altra

I poliziotti della Squadra Volante sono arrivati nell'albergo nella zona nord della città per la segnalazione giunta in banca dati: due degli ospiti erano un uomo e una donna di nazionalità marocchina ricercati per pratiche inerenti alla loro posizione sul territorio nazionale.

Una volta sul posto, gli agenti hanno iniziato i controlli e hanno capito che la segnalazione in realtà era sbagliata: entrambi avevano con sè documenti che dimostravano la loro avvenuta regolarizzazione. Mentre gli agenti stavano per andarsene, però, la loro attenzione è stata attirata da uno spesso pacchetto di banconote dalla curiosa colorazioje verde smeraldo che era appoggiato su un ripiano della camera.

Denaro falso, hanno appurato. La coppia è stata così accompagnata in Questura, dove si è definitvamente appurata la natura delle banconote che, pur potendo essere scambiate per originali da un occhio distratto o nei pagamenti quotidiani, avevano una colorazione più accesa di quelle originali. I falsari non erano riusciti a riprodurre con perfezione la stampigliatura olografica presente sulle banconote. Mentre al tatto le banconote erano solo lievemente diverse dalle originali .

L’uomo è stato identificato come un cittadino marocchino in possesso di numerosi alias, pregiudicato e recentemente scarcerato, mentre la donna, che aveva una carta di identità in pessimo stato di conservazione, al controllo dattiloscopico è stata associata a generalità del tutto diverse.

Considerato ciò e considerato che il documento, risultava smarrito sei mesi prima, la donna è stata finalmente identificata attraverso i precedenti fotosegnalamenti con le sue vere generalità e denunciata per sostituzione di persona.

Entrambi sono stati invece denunciati in concorso per il possesso delle banconote false.