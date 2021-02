Tre incendi in poche ore, lavoro intenso per i vigili del fuoco. L'ultimo della serie è unintervento in via Trento per spegnere le fiamme in un appartamento. Un paio d'ore fa, incendio in un appartamento di via Savani, Pomeriggio iniziato con gli uomini del 115 per un cassonetto dei rifiuti in fiamme a San Secondo.

