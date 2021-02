Si spacciava per poliziotto per viaggiare gratis sui treni: 44enne denunciato

I poliziotti in servizio al Posto di Polizia Ferroviaria di Parma hanno denunciato un 44enne italiano residente in provincia di Parma che, mostrando un distintivo simile a quello in possesso del personale di Polizia, si spacciava per appartenente alle forze dell'ordine cercando di viaggiare sui convogli regionali senza pagare il relativo biglietto.

L’uomo, segnalato dal personale ferroviario di bordo e rintracciato dai veri Agenti di Polizia, è stato trovato in possesso anche di un paio di manette simili a quelle in uso alle Forze dell’Ordine.

Nei giorni scorsi, inoltre, un trentaseienne filippino nel corso dei controlli è stato trovato in possesso di un’arma da punta, successivamente sequestrata dai poliziotti, ed è stato denunciato.