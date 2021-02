Un pusher e diversi assuntori di droga incappano nei controlli dei carabinieri

Ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente e della Sezione Radiomobile, nel corso dei controlli anti-spaccio effettuati all’interno dei parchi e nelle vie limitrofe, hanno denunciato e segnalato alla Prefettura alcuni giovani.

Di prima mattina è stato fermato e controllato all’interno del Parco Ducale un 26enne del Burkina Faso: trovato in possesso di pochi grammi di hashish, è stato segnalato quale assuntore. All’ora di pranzo un 26ennenigeriano è stato invece sorpreso a cedere dello stupefacente e denunciato, mentre il cliente segnalato alla Prefettura.

Poco prima della chiusura del Parco, una pattuglia ha poi fermato per un controllo un 23enne italiano che ha consegnato pochi grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura. Sempre gli stessi carabinieri poco dopo in via D’Azeglio hanno trovato un 43enne italiano, segnalato come assuntore: aveva con sè alcuni grammi di cocaina.

Oltre allo stupefacente, la sezione Radiomobile ha denunciato per furto all’Ipercoop Centro Torri, un 26enne salvadoregno, bloccato mentre tentava di rubare prodotti per poche decine di euro.