Al via il "trasloco" dell'ufficio cartelle cliniche - Tutte le info

l’Ufficio cartelle cliniche dell’Azienda OspedalieroUniversitaria si sposta al padiglione 23, Cittadella dell’accoglienza. La nuova sede avvicina il servizio all’ingresso di via Abbeveratoia. L’attività dello sportello comprende il rilascio della documentazione sanitaria in copia, tra cui le cartelle cliniche, i referti di Pronto soccorso, i certificati di ricovero e dimissione, i referti di laboratorio e le copie degli esami strumentali. La richiesta è possibile anche a distanza collegandosi al sito aziendale https://www.ao.pr.it/curarsi/documentazione-sanitaria/ e seguendo le indicazioni per la scelta del modulo, la compilazione e l’invio tramite mail a: cartellecliniche@ao.pr.it o via fax al numero 0521.702280, un sistema per risparmiare tempo e aumentare la protezione dal rischio di contagio. Per tutte le informazioni, è disponibile il numero di telefono 0521.702286, attivo dal lunedì al venerdi, dalle 12 alle 14, e la pagina del sito aziendale dedicata al servizio: o https://www.ao.pr.it/curarsi/documentazione-sanitaria/.