Chiuso per 5 giorni un bar di Sorbolo. A Traversetolo denunciato un 19enne positivo che non rispettava la quarantena

Ieri i carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani transitando davanti ad un bar di Sorbolo, si sono accorti che nelle immediate vicinanze c'erano degli avventori intenti a consumare. Al 38enne, legale rappresentante, è stata elevata la prevista sanzione di 400 euro nonché disposta la chiusura per cinque giorni.

I carabinieri della stazione di Traversetolo, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 19enne residente in paese per inosservanza delle disposizioni previste in caso di positività al virus. Lo stesso sottoposto a quarantena ha violato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Comunque i controlli hanno dimostrato un generale rispetto di quanto previsto per prevenire la diffusione del virus.