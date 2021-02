Carlo Calzetti: "È mancato un piano pandemico. La prossima volta saremo più preparati"

Quando, il 23 febbraio 2020, furono ricoverati nel reparto infettivi dell'ospedale Maggiore i primi due contagiati parmigiani (un uomo e una donna, entrambi con legami con Codogno: il primo faceva parte di una comitiva di ballerini che avevano frequentato un locale del paese, la seconda aveva assistito la mamma nell'ospedale del Lodigiano), nessun medico si stupì: «Non era questione di se, ma di quando sarebbe successo - ricorda Carlo Calzetti, specialista della struttura - Avevamo conosciuto, all'inizio degli anni Duemila, la Sars, altro coronavirus. Pensavamo di affrontare qualcosa di simile».

Quello che invece lasciò spiazzati anche gli specialisti fu la gravità del quadro clinico causato dal nuovo coronavirus. La Sars, spiega Calzetti, aveva una breve asintomaticità e permetteva di intervenire più tempestivamente ai primi sintomi. «E anche la diffusibilità era diversa: vent'anni fa la globalizzazione non era così marcata e non erano così intensi e frequenti i movimenti planetari». Il Covid inoltre, continua Calzetti, si è comportato in modo diverso dai coronavirus fino a quel momento conosciuti: «Un virus di per sè meno lesivo, ma più lesivo per le reazioni scatenate nell'organismo».

I primi due malati, ricorda Calzetti, «non ci avevano allarmato. Il quadro clinico non era grave e ci siamo tranquillizzati». Ma una settimana dopo, dice ancora Calzetti, «in una notte dovemmo mandare in rianimazione tre persone. Ricordo un signore che, nel tragitto per la terapia intensiva, disse per farsi coraggio: “Mi sembra quasi di respirare meglio”. Fu subito intubato e rimase così per settimane prima di uscirne fuori».

Nel frattempo agli Infettivi tutti i 30 posti letto erano stati occupati da malati di Covid e l'ospedale stava smantellando interi reparti per far fronte all'ondata inarrestabile di contagiati.

«Ci siamo attrezzati e abbiamo imparato, grazie anche alla collaborazione degli specialisti della Seconda rianimazione, ad usare gli strumenti per la ventilazione non invasiva, i caschi e gli optiflow. Ogni tanto ci guardavamo sgomenti e, senza parole, ci dicevamo “cosa sta succedendo?”».

Difficile decidere quali farmaci usare, e a chi somministrarli. «Per il Tocilizumab (fino ad allora usato per l'artrite reumatoide, ndr) c'erano diverse controindicazioni. A volte sarebbe stato utile, ma il malato non poteva assumerlo per altre patologie che lo sconsigliavano. Avevamo davvero poche armi».

Tante sono, per Calzetti, le lezioni imparate dalla pandemia. «Dopo aver sperimentato tanti farmaci dimostratisi poco affidabili per la cura dell'infezione, siamo arrivati alla conclusione che sono efficaci anticoagulanti e cortisone. Abbiamo capito l'importanza di un presidio del territorio in grado di tracciare rapidamente i contatti. Questo all'inizio è mancato: non c'erano le attrezzature, mancavano persino i reagenti per i tamponi, perché tutti sul mercato internazionale li richiedevano, e strumenti di diagnostica rapida. È mancato anche un piano pandemico che, in Italia e in tutta Europa, era solo sulla carta. Il Vecchio Continente si sentiva, a torto, lontano da uno scenario di pandemia - continua Calzetti - Abbiamo capito che un'altra pandemia capiterà senz'altro, e stavolta saremo più preparati. Penso alla Siberia o all'Antartide, dove i ghiacci che si sciolgono portano alla luce carcasse di animali preistorici, e con loro virus sconosciuti».

Ma la prossima volta saremo più pronti anche perché, continua lo specialista, «è stato realizzato per la prima volta un vaccino Rna messaggero, una tecnica straordinaria che ci consentirà in futuro di creare vaccini in pochi mesi e non più in anni, come avveniva prima».

All'orizzonte ci sono anche gli anticorpi monoclonali, farmaci da somministrare nella prima fase dell'infezione. «Ci sono speranze, ma anche perplessità perché l'efficacia non è certa e il momento della somministrazione limitato e ci stiamo domandando se non sia meglio investire risorse in altro modo».

E c'è l'incognita delle varianti, con quella inglese che sta «scalzando» il virus originario. «I vaccini attuali sembrano efficaci contro questa variante, non sappiamo se sarà così anche per la brasiliana e la sudafricana», dice l'infettivologo.

Ma una delle lezioni più importanti di questa emergenza è «politica», secondo il medico. «Ricominciare ad investire in prevenzione, un aspetto negli ultimi anni “passato sotto l'uscio”, in parte perché si fa fatica a spendere per qualcosa i cui effetti non sono immediatamente visibili».

L'Emilia Romagna, assieme al Veneto e il Friuli, ha tenuto botta su questo aspetto e sostenuto il servizio sanitario pubblico, dice Calzetti. «Altre regioni, come la Lombardia, hanno puntato di più sull'eccellenza chirurgica e su un modello “ospedalocentrico”. Ma nella pandemia non hanno saputo rispondere bene».

Quanto ancora durerà la situazione che stiamo vivendo? «Dovremo continuare a tenere le mascherine finché il virus circolerà. Probabilmente alla prossima vaccinazione di massa sarà necessaria una sola somministrazione, magari in concomitanza con l'antinfluenzale, e l'organizzazione delle campagne di immunizzazione sarà più semplice».

È anche importante, conclude Calzetti, che cresca la sensibilità preventiva fra i cittadini. «Non hanno molto senso i timori verso i vaccini o il fatalismo sull'eventualità di venire contagiati. Pur nella diversità delle strategie, il mondo scientifico è abbastanza unanime su cosa è efficace e cosa non lo è per sconfiggere questa infezione planetaria».