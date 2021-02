Tanti contagi nelle scuole di Parma: diverse sezioni obbligate a quarantena, tamponi e lezioni a distanza - La situazione

A seguito delle indagini epidemiologiche, le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena in classi e sezioni di una serie di scuole dove alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone.

Nido: Mazzini di Langhirano, Allende di Collecchio, Baobab di Collecchio

Scuola materna: Mazzini di Langhirano, Belloni di Colorno, Benecchi, Città incantata, San Paolo, Sant’Antonio da Padova di Salsomaggiore, parrocchiale Granelli di Noceto, Trenino blu, Marzaroli di Salsomaggiore, San Martino Sinzano, scuola di Monchio.

Scuola elementare: Campanini, La Salle, Pezzani di Noceto, scuola di Basilicanova scuola media: Ceresini di Fontevivo, Malpeli di Baganzola, Marconi di Montechiarugolo, Pelacani di Noceto, Carozza di Salsomaggiore

Inoltre, sono stati riscontrati isolati casi di positività in queste scuole dove per i contatti a rischio sono stati eseguiti o comunque programmati tamponi rapidi. Per molte di queste classi, come prevede la nuova circolare che regolamenta la gestione dei casi di covid a scuola, è stata sospesa la frequenza, in attesa dell’esito del tampone.

Scuola elementare: Belloni di Colorno, Bocchi, Bottego, Campanini, Collodi di Fidenza, De Amicis di Fidenza, Einaudi, IC Fontanellato, IC Verdi Corcagnano, scuola di Lagrimone, Malerba di Fornovo, Pezzani, scuola di Ponte Taro, San Leonardo, Padre Lino Maupas, Albertelli, scuola di Busseto, Pezzani

Scuola media: Leonardo da Vinci di Sorobolo, Malpeli di Baganzola, Manzoni di Traversetolo, Newton, Pelacani di Noceto, Solari, Zani di Fidenza, Vicini, Guareschi di Soragna

Scuola superiore: Magnaghi di Salsomaggiore, Bocchialini, Bodoni, Galilei di San Secondo, Romagnosi, Maria Luigia, Melloni, Paciolo di Fidenza, Parini, Toschi, Ulivi

Infine, sono stati riscontrati casi di positività all’asilo Paoletti, scuola elementare Martiri di Cefalonia, Oreste Boni e alla scuola media IC Ferrari, in personale non a contatto con gli alunni.