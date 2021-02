La sezione Radiomobile dei carabinieri ha denunciato per tentato furto un 25enne salvadoregno, in quanto, poco prima, aveva tentato di asportare merce varia, per alcune centinaia di euro, da un esercizio commerciale di Parma.

Incessante dunque il controllo dei militari dell’Arma parmigiana, protesi quotidianamente a garantire il rispetto delle norme ed al mantenimento dell’ordine, sia nel capoluogo che negli altri centri della provincia.