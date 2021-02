Il museo Bodoni cambia volto. Da aprile il nuovo allestimento

Una nuova collocazione per rendere la complessità del mito di Giambattista Bodoni accessibile e fruibile a tutti. Letteralmente. Perché, il progetto della Nuova Pilotta, voluto e ideato dal direttore Simone Verde, porterà il nuovo Museo Bodoniano, ora all’ultimo piano dell’ala dell’edificio che ospita la Biblioteca Palatina, nei locali destinati al magazzino dei suoi periodici, a pianoterra, con ingresso dalla via porticata.

«Era necessario - ha chiarito Verde - intervenire con un nuovo concetto di museo, affinché le collezioni venissero meglio apprezzate. Il museo, tra i più amati in Italia, ha bellissime teche e una collezione unica al mondo, che necessitava di una collocazione diversa. Abbiamo ripreso il vecchio progetto di spostare l’istituto a piano terra e lo abbiamo fatto partecipare a una serie di interventi che, in maniera olistica, puntano a restituire anche un significato differente delle funzionalità del complesso, che già negli ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi di rilancio e di rigenerazione contemporanea».

L’intervento complessivo, che ha richiesto un investimento di circa 760mila euro, interamente coperto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, è stato avviato a settembre e dovrebbe completarsi a metà aprile. Le sezioni su cui si svilupperà il nuovo Museo Bodoniano sono quattro, tutte con l’obiettivo di diffondere la cultura, il lavoro e l’eleganza del celebre tipografo, che da Saluzzo scelse Parma e la fece diventare capitale del libro italiano.

Dall’uso di totem interattivi a tavole multimediali, dalle quattro grandi nicchie in cui sono ricostruite le fasi di lavorazione di Bodoni alle prove su carta e pergamena. «Il museo Bodoniano è il più antico museo della stampa d’Europa, essendo stato fondato da Angela Pezzana, direttore della Biblioteca Palatina, quando nel 1842, per rendere visibili i capolavori della produzione venne allestita una stanza dei punzoni, nella galleria dell’Incoronata – ha precisato Andrea De Pasquale, direttore scientifico della Fondazione Museo Bodoniano, a cui è stato affidato il concept del nuovo allestimento -. Quel luogo, punto di riferimento di studiosi e puristi, venne distrutto dai bombardamenti del 1944. Il materiale venne salvato e fu reso disponibile dal 1963, quando nacque il museo, un allestimento per dotti e raffinati bibliofili. Oggi disponiamo di un patrimonio unico in Europa, una collezione eccezionale che deve essere fatta parlare».

L'allestimento, ha detto Verde, sarà «coerente con il contesto cronologico e culturale del patrimonio custodito».

«Il 26 febbraio del 1740 nasceva Bodoni ed è significativo che, nel giorno del suo compleanno, si parli della nascita del nuovo museo che gli è dedicato», ha dichiarato Orazio Tarrone, presidente della Fondazione Museo Bodoniano, ricordando l’intensa attività didattica dell’ente, che illustra a studenti di scuole di ogni ordine e grado la figura dell’incisore e tipografo. «Siamo convinti – ha aggiunto – che la nuova collocazione non solo consentirà di proseguire le iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio legato a Bodoni, ma le renderà ancora più efficaci e incisive».

Nel corso della presentazione del nuovo allestimento, più di un passaggio è stato dedicato a Franco Maria Ricci, scomparso a settembre. «Credo che sia stata la persona che maggiormente ha incarnato, nel ‘900, l’ideale di bellezza portato avanti da Bodoni» ha sottolineato De Pasquale».