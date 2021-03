Maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale in famiglia: arrestato un polacco residente a Collecchio

Venerdì i carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno rintracciato ed arrestato un 46enne di nazionalità polacca, ma da tempo residente nel comune di Collecchio, destinatario di un provvedimento di carcerazione, in quanto condannato definitivamente a 6 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale.

I fatti contestati risalgono al 2016 e riguardano una serie di condotte violente poste in essere nei confronti della coniuge, la quale, all’epoca, denunciò tutto ai carabinieri.

L’uomo, già gravato da vari precedenti di polizia, è stato rinchiuso nel carcere di via Burla.