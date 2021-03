Reparto covid: "Nelle ultime ore ricoverate 16 persone, gran parte giovani con situazioni impegnative"

Sono 168 i pazienti ricoverati al Covid hospital provinciale “Barbieri” dell'Ospedale di Parma, diretto dalla professoressa Tiziana Meschi. Di questi,146 sono attualmente positivi, mentre 22 pazienti si sono negativizzati ma necessitano ancora di cure ospedaliere. L’età varia tra i 32 e i 96 anni. Il 46% sono donne e il 28% ha un età inferiore ai 65 anni. “La situazione è in continua evoluzione- precisa Meschi - e si conferma il momento molto delicato, con un aumento dei pazienti nei reparti covid. Solo nelle ultime ore, abbiamo ricoverato 16 persone, molte di queste sono giovani con quadri clinici impegnativi. Non mi stancherò mai di dirlo: è veramente molto importante tenere alta la guardia e rispettare tutte le misure di prevenzione per evitare il contagio. Molti dei ricoveri - conclude la responsabile del Covid hospital - riguardano interi nuclei familiari e diventa quindi fondamentale rispettare sempre le regole. Da questa situazione si esce solo tutti insieme".