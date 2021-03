Fossi più puliti grazie all'impegno dei volontari

Una settimana dopo la prima esperienza, che ha richiamato una quarantina di volontari, i cittadini di Malandriano e Pilastrello sono tornati armati di guanti, sacchi e mascherine per ripulire dalla plastica i fossi di via Traversetolo. Il secondo appuntamento è stato dedicato alla pulizia dei bordi stradali dal distributore di carburante fino a via Simonetta.



L’iniziativa è nata da una presa di consapevolezza. «Durante la pandemia le camminate in campagna sono uno dei pochi sfoghi», racconta Simonetta Ferrari, una dei volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti. «Cammina che ti cammina - prosegue - abbiamo notato che i fossi sono sporchissimi. Ed è un vero peccato, dato che la campagna è molto bella». Quindi meritava d’essere ripulita. «Ne ho parlato con alcune amiche, tutte sono sembrate entusiaste e questa cosa è partita spontaneamente. Tanto che, la scorsa settimana, ci siamo quasi stupite quando ci siamo trovati in quaranta».



Il collante che ha unito questi volontari è stata «la voglia di migliorare l’ambiente in cui viviamo». Il gruppo di cittadini si è organizzato autonomamente su Facebook. «Oggi sono qui perché ho letto dell’iniziativa sul social e sono sempre stata sensibile al tema dell’ambiente», dice Carla Cavallini, un’altra dei volontari. «Siccome in classe “predico” l’importanza della responsabilità individuale e dei piccoli gesti - aggiunge Nataliana Dotti, - ho deciso di dare l’esempio. Parto io, e vediamo se mi seguiranno anche i miei studenti».



Del gruppo all’opera faceva parte anche Caty Cunningham, americana d’origine e parmigiana d’adozione. «Vengo dalla California, dove, se butti qualcosa, sono mille euro di multa - spiega -. Sono contenta di questa iniziativa perché è veramente brutto vedere dell’immondizia in questa bella zona». Soprattutto perché, poi, «va a finire anche nell’acqua, nei campi e alla fine ce la mangiamo noi, questa plastica».

I volontari si sono organizzati per bene: prima di mettersi all'opera hanno contattato l'Iren affinché potesse ultimare l'opera di repulisti: una volta terminata la pulizia, l’azienda è passata a prelevare i sacchi con i rifiuti raccolti.