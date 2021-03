Era ai domiciliari, dai quali evadeva ripetutamente, e minacciava di morte i condomini: rinchiuso in carcere

I carabinieri di Parma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un 28 enne italiano (C.F.), già agli arresti domicialiari da maggio 2020. Dal mese di gennaio a tutto febbraio l'uomo ha infatti violanto numerose volte i domiciliari. Inoltre sono state trasmesse numerose denunce da parte dei condomini inerenti a minacce di morte, danneggiamenti di parti comuni condominiali e molestie, rivolte quotidianamente ai vicini di casa.

Alla luce degli elementi di prova acquisiti, sussistendo il pericolo di recidiva, vista la dimostrata assenza di autocontrollo del medesimo la cui personalità criminale è particolarmente spiccata, nonostante fosse stato avvertito che un’ulteriore violazione della misura avrebbe determinato un inasprimento del regime cautelare e risultando inadeguate le misure non custodiali, il Giudice accogliendo la richiesta avanzata dal P.M. ha disposto la misura cautelare in carcere. L’arrestato è stato portato nel carcere di via Burla.