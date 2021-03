Senegalese si strappa il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: preso e portato in carcere

I carabinieri di Parma hanno arrestato per evasione un 27enne senegalese, residente a Luzzara (RE), dove scontava la detenzione domiciliare che si era strappato il braccialetto elettronico.

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 15 circa, i militari avuto notizia che il 27enne potesse essere in città hanno iniziato a monitorare le zone frequentate dalla comunità senegalese al fine di verificare la sua presenza. Verso le ore 16, in via Monte Altissimo vicino la stazione ferroviaria, è stato individuato e dopo un inseguimento è stato trovato dietro un’autovettura in sosta.

Il senegalese è stato arrestato per il reato di evasione e rinchiuso nel carcere di Via Burla.