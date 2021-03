A piedi e in bici per arrivare a Catania dalla Germania

Nell’imperversare di una pandemia mondiale si può ancora scommettere sulla generosità del prossimo? Sembra di sì, ascoltando il racconto di tre ragazzi siciliani, che hanno scelto Parma per una tappa del loro viaggio straordinario. Da Hessen ad Adrano. Dalla Renania settentrionale al catanese ai piedi dell’Etna.

Due fratelli e un cugino: Ignazio ed Alex Ferro di 22 e 24 anni e Salvatore Spinella di 31. All’arrivo dello scorso autunno, dopo tre anni di permanenza in Germania, si sono messi in cammino. Verso il loro sud.



«Era diventata una vita impossibile. Le restrizioni per il Covid in Germania sono davvero pesanti. Per tutti e tre la stessa voglia: partire. Tornare al sole della Sicilia. Non avevamo né soldi, né mezzi: e allora, con quello che rimaneva dei lavori fatti, abbiamo comprato l’attrezzatura per campeggiare e gli zaini per trasportarla. 50 kg sulle spalle e solo le nostre gambe per andare avanti».

La loro è una trama da film. Episodi di solidarietà che scorrono nel racconto che i ragazzi fanno con un sorriso aperto arrotolandosi una sigaretta seduti sotto il Garibaldi parmigiano.



Un bar del centro offre il pranzo e una presa per ricaricare i cellulari. Poi un giro per vedere dove stendere i sacchi a pelo per la notte.

«Siamo partiti a piedi quasi 6 mesi fa, ma dopo 250 km il ginocchio di Salvatore ha ceduto per il peso dello zaino. Sembrava che dovessimo rinunciare».

Invece si fermano due settimane. Li ospitano Stefan e Angelika nella loro casa a Buchholz.

I ragazzi puliscono tutta la piccola fattoria, si danno da fare. Stefan destina a Salvatore la vecchia bici della mamma e costruisce un carrellino per trasportare lo zaino. Ma, al momento di salutarsi, anche gli altri due trovano due bici e due carrelli pronti per farli proseguire.

«Ci siamo commossi tutti. Ogni giorno adesso ci sentiamo per telefono e mandiamo loro le foto del nostro viaggio».



Cammina e pedala al Gottardo ci sono arrivati nel pieno dell’inverno. In bicicletta non è possibile attraversare.

«Un appassionato sciatore svizzero ci ha regalato il biglietto del treno per il tratto fino a Chiasso. Voleva offrirci il biglietto fino alla Sicilia ma abbiamo rifiutato. Il resto è tutto nostro».

Ad Adrano li aspettano i nonni, gli zii ed un intero paese. Dovranno fare la quarantena. Il futuro sono idee vaghe di viaggi in posti più lontani.

«Parma ci è stata descritta da tanti come una città bellissima e abbiamo scelto di attraversarla. Ne valeva la pena. Anche per i panini al prosciutto».

I chilometri sono ancora tanti, ma nell’aria c’è già un po’ la soddisfazione di avercela fatta. Un po’ come tutti noi. Contro questo virus che stenta a passare. Bisogna ancora pedalare, ma anche sapere che c’è il sole che ci aspetta e che ognuno dipende da chi si incontra lungo la strada.