La Doppia Elica organizza "LA CURA NEL PIATTO, SPUNTI PER UNA GASTRONOMIA CONSAPEVOLE" in programma sabato 6 marzo IN STREAMING SU YOUTUBE dalle ore 8:45 alle 13:00.

Pur certa della importanza per la collettività della salvaguardia di una prevenzione secondaria delle malattie oncologiche, che passi attraverso un potenziamento ed una diffusione sempre maggiore degli screening su tutto il territorio nazionale, con questo convegno vuole porre l’attenzione sulla prevenzione primaria.

Una prevenzione dunque che comprenda il cambio di stili di vita e della nostra nutrizione in modo tale da cercare di prevenire l’insorgere di malattia.

Abbiamo inteso soffermarci sull’importanza di scelte politiche ed individuali consapevoli che tendano alla salvaguardia dell’ambiente, al rispetto della natura, della stagionalità, del territorio, della sua fauna e delle risorse ambientali in generale.

Da qui l’intento non solo di presentare quali siano i cibi che per i loro principi nutritivi, meglio e più di altri, possano essere d’aiuto, ma anche ricercare tra questi quelli che abbiano un minor impatto sull’ambiente.

La necessità di porre una particolare attenzione ai nostri regimi alimentari è ormai da considerarsi obbligata e non riguarda solo quale cibo scegliere, ma anche in che modo i nostri alimenti vengano prodotti e da dove provengano.

Oggi più che mai, in tempo di pandemia dovuta al Sars-Cov2, è di fondamentale importanza considerare strettamente collegate la salute umana e la salvaguardia della natura.

Per partecipare è necessario REGISTRARSI GRATUITAMENTE inoltrando richiesta a info@ladoppiaelica.it