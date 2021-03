Parco Ducale: denunciati un tunisino armato di coltello e due nigeriani che spacciavano

I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente nel corso dei servizi predisposti, mentre transitavano per Via Kennedy, hanno udito diverse urla provenire dall’interno del parco Ducale. Entrati dall’ingresso pedonale hanno individuato, nella boscaglia, nelle vicinanze del palazzetto Eucherio San Vitale, due gruppi di giovani. Alcuni maneggiavano dei bastoni e uno un coltello. I giovani armati, accortisi dell’arrivo dei militari velocemente fuggivano a piedi ed in bicicletta verso borgo Farnese. Dopo un lungo inseguimento a piedi la pattuglia riusciva a bloccare con fatica uno dei giovani nascosto all’intero di un portone di borgo Santo Spirito. L’immediata perquisizione consentiva di rinvenire un coltello lungo 13 cm e con una lama di 6. Il ragazzo portato in caserma è stato identificato in un minorenne tunisino, in Italia senza fissa dimora e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere.

Sempre i carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente, nel corso servizio organizzato per prevenire e reprimere l’attività di spaccio all’interno del parco Ducale hanno denunciato un 32enne ed un 26enne di origine nigeriana residenti in provincia. Gli stessi, seduti su una panchina all’interno del parco sono stati avvicinati da un uomo a cui hanno consegnato qualcosa. Appena allontanato è stato fermato ed a richiesta ha consegnato, ai militari, mezzo grammo di cocaina. I due sono stati avvicinati dai carabinieri. Il più giovane si alzava e gettava un involucro che recuperato conteneva 5 grammi di hashish suddiviso in dosi. Portati in caserma sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 26enne è stato denunciato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in quanto al momento del controllo aggrediva i militari per darsi alla fuga L’hashish e la cocaina sono stati sequestrati cosi come la somma di 260 euro rinvenuta nella disponibilità dei due. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.