Terry Giacomello (Inkiostro) primo candidato italiano al Top 100 Best Chef Award 2021

E’ il friulano Terry Giacomello, una stella Michelin, del ristorante «Inkiostro» di Parma, il primo candidato italiano al «Top 100 Best Chef Award 2021», che sarà proclamato nel mese di settembre ad Amsterdam. In gara ci sono cuochi di 35 paesi diversi, di cui 7 italiani, nazione che ha il maggior numero di nuovi aspiranti. Nei prossimi 100 giorni, The Best Chef annuncerà un candidato al giorno (in ordine casuale) tramite i propri canali social che raggiungono oltre 1,5 milioni di follower in tutto il mondo.



«Gli chef vengono premiati in base alle capacità, all’esperienza, ai risultati e dunque essere presi in considerazione, per me, è già un grande risultato - le parole dello chef stellato, originario di Montereale Valcellina (Pordenone) -. Il voto è un riconoscimento alle capacità, all’esperienza, alle potenzialità e alla personalità».

Giacomello è da anni ospite di Masterchef, che proprio stasera su Sky proclamerà il vincitore dell’annuale edizione.