(In attesa delle decisioni) L'E.Romagna non prenderebbe il "rosso". Friuli e Veneto arancioni. Campania in rosso

L’Emilia-Romagna non dovrebbe diventare zona rossa, ma rimanere, a quanto si apprende, in arancione. La decisione sarebbe dovuta anche alle differenze che ci sono fra i vari territori della provincia: per Bologna e Modena, le due zone maggiormente sotto pressione, è già infatti stata istituita la zona rossa, mentre Rimini, Ravenna, Cesena e Reggio Emilia sono in 'arancione scur0'. Non si esclude, peraltro, che nei prossimi giorni vengano presi in considerazione ulteriori, localizzati, inasprimenti delle restrizioni.

Friuli Venezia Giulia passa da giallo ad arancione e anche il Veneto, secondo quanto si apprende, dovrebbe vedere lo stesso passaggio. Campania, su richiesta della stessa regione, potrebbe invece diventare rossa. E’ questo l'orientamento che sta emergendo in cabina di regia alla luce dei dati del monitoraggio settimanale. La decisione finale spetta comunque al ministro della Salute Roberto Speranza che terrà conto dei dati e delle ultime indicazioni delle stesse regioni.

«Siamo zona arancione, me l’ha confermato il ministro e posso dirlo». Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. «E il dato che ci 'spara' in arancione - ha aggiunto - è l’esempio della velocità del virus».