Su Rai3 a Tgr Parma 2021 ritratti al femminile

Maria Luigia moglie di Napoleone, duchessa di Parma, è una delle grandi donne che hanno scritto la storia di questa città. Ma ci sono anche le sorelle Fontana che partirono da Traversetolo, nel parmense, per fare la storia della moda made in Italy. Ritratti al femminile - tra moda, spettacolo e storia - al centro di «Parma 2021», la rubrica della Tgr dedicata alla capitale italiana della cultura e curata da Silvano Barone e Ivan Epicoco in collaborazione con la redazione della Tgr Emilia Romagna, in onda sabato 6 marzo alle 10.45 su Rai3, alla vigilia della festa delle donne.

Per il teatro, protagonista Paola Donati, direttrice del Teatro Due, che non si è mai fermato, nonostante la chiusura al pubblico. In sommario anche un servizio su una mostra in corso a Bologna che racconta gli sfarzi del Settecento italiano, e gli usi e i costumi delle nobildonne dell’epoca ed un servizio sul Tempio di Hera a Bernalda in Basilicata, uno dei luoghi del cuore del Fai: Hera nell’antica Grecia era la dea del matrimonio e della fedeltà coniugale.