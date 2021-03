Violenza fisica e psicologica sui genitori: arrestato un sedicenne

I carabinieri hanno arrestato un 16enne riconosciuto responsabile di maltrattamenti in famiglia mediante violenza psicologica e fisica nei confronti dei genitori. Arrestato, è stato collocato presso una comunità fuori provincia. Sempre i carabinieri hanno denunciato per furto, presso il centro commerciale le Torri, un 16enne. Al momento dell’uscita è stato fermato dagli addetti alla vigilanza con merce non pagata occultata nel giubbotto. La merce è stata restituita al legittimo proprietario mentre il giovane dopo la denuncia è stato riaffidato ai genitori.

