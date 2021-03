8 marzo, la Regione ringrazia e rende omaggio alla "quota" rosa delle forze dell'ordine

Stamattina in piazza Garibaldi l’assessore regionale alle Pari opportunità Barbara Lori, in vista dell’8 marzo, ha incontrato le rappresentanti di polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza. “Voglio ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine - ha dichiarato la Lori - per il lavoro importantissimo che fanno nel contrasto alla violenza di genere. Un fenomeno drammatico che ci preoccupa e che ha bisogno di un presidio attento e costante”. Presente anche Silvia Gentilini, dirigente della Divisione anticrimine della questura di Parma che ha ricordato come “le forze dell’ordine mettano a disposizione delle persone offese degli strumenti importanti come, ad esempio, l’ammonimento. Oltre ai numerosi gazebo organizzati dalla questura in tutta la provincia, che torneranno, esistono anche strumenti per segnalare come Youpol, un’app che consente un rapido intervento”.

