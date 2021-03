Molte nuvole un pò ovunque al Nord, eccezion fatta per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Deboli rovesci su Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Temperature minime in calo su Triveneto e restanti aree alpine, stazionarie altrove; massime in deciso calo. Venti orientali da moderati a localmente forti su Valpadana. Molto mossi l’Adriatico e il Mar Ligure

© RIPRODUZIONE RISERVATA