Chiuso per 5 giorni un bar: continuava a servire da bere dopo le 18

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, per un totale di 26 equipaggi, sono stati impegnati nel controllo del rispetto delle normative anti Covid. Controlli che si sono concentrati nelle vie del centro cittadino, nei pressi della Pilotta, di via Farini, di via Cavour e nel Quartiere Oltretorrente.

Numeroso è stato il flusso di persone che, probabilmente grazie alle buone condizioni climatiche, ha popolato le strade del centro cittadino di Parma nel rispetto, nella stragrande maggioranza dei casi, delle norme previste per il contrasto al virus Covid19.

L’attività degli agenti è stata comunque improntata a regole di buon senso nei confronti di tutti coloro che erano presenti nel centro della città alla ricerca di una “normalità” ormai perduta da tempo.

L’intero servizio dedicato alla vigilanza sul rispetto delle normative vigenti ha portato all’identificazione di 147 persone e al controllo di 29 esercizi commerciali.

Nella maggioranza dei casi, i locali sono stati rispettosi della normativa vigente, prevedendo un afflusso scaglionato dei clienti e la chiusura alle ore 18 così come previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia durante i controlli è stato sanzionato 1 locale commerciale in quanto nonostante l’orario di chiusura prevista alle 18, ben oltre le ore 19 il titolare continuava a somministrare bevande all’interno della propria attività. Gli agenti intervenuti sono stati pertanto costretti a sanzionare il titolare e disporre la chiusura per 5 giorni dell’esercizio commerciale.

Sono state inoltre sanzionate 5 persone in quanto non indossavano la mascherina e 2 perché provenienti da fuori regione senza una giustificazione valida.

Infine a seguito di numerose segnalazioni alla fermata dell’autobus di Piazza Garibaldi gli Agenti sono saliti a bordo di un mezzo pubblico e hanno trovato sdraiato sui sedili un uomo che dormiva peraltro senza mascherina. Amaro è stato il risveglio per un 46enne parmigiano in evidente stato di alterazione alcolica che, dopo essere stato invitato a scendere dalla vettura, si è visto comminare la sanzione dal personale intervenuto.