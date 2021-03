Il centro Argonne riaprirà solo nel 2023

Il cantiere per la ristrutturazione completa del Centro Argonne nel quartiere Molinetto partirà nell’estate del 2021 e si concluderà a fine 2022 con riapertura del centro prevista non prima del 2023. Lo ha annunciato l’assessore Alinovi rispondendo a Daria Jacopozzi ( Pd) che si è detta preoccupata perché dal 2018, primo annuncio dei lavori, saranno trascorsi 5 anni durante i quali il centro di fatto è stato svuotato delle sue funzioni e alla riapertura molte di quelle che erano presenti non rientreranno nella sede e dunque il quartiere non avrà lo stesso presidio sociale di prima.

I conti di Stt dal 2012 a oggi sono sotto osservazione per via di ammanchi provocati da un dipendente che ha fatto accreditare

somme della società sui propri correnti a più riprese coprendo la cosa con false attestazioni di spesa. Il Comune ha sospeso il dipendente e denunciato il fatto, scoperto solo il 26 febbraio scorso a causa di un movimento anomalo sul conto segnalato dalla banca all’amministratore unico di Stt Luigi Bussolati che ha poi avvertito il Comune. Un caso clamoroso in quanto sembra stesse proseguendo da anni e si sta risalendo a tutti i movimenti dal 2012 a oggi.



Questa la lettera del sindaco ai consiglieri:

Gent.me Consigliere, Gent.mi Consiglieri,

sono qui per una comunicazione urgente, in quanto, nelle scorse settimane, sono avvenuti dei gravi fatti nella Società STT e pertanto sono intercorsi numerosi contatti con l’AU di STT dott. Bussolati.

Facendo seguito a quanto già anticipato per le vie brevi nella mattinata di venerdì 26 febbraio 2021, il Dott. Bussolati ha contattato il socio Comune di Parma per renderlo edotto dei gravi fatti recentemente accaduti e delle azioni e delle iniziative ad oggi attivate dall’Amministratore per porre in sicurezza il Gruppo STT Holding e nel contempo garantire l'operatività delle società ed il proseguimento delle importanti attività in corso.

Nella serata di giovedì 25 febbraio, la Banca informava l’AU di sospette movimentazioni sul conto corrente della società con ripetuti prelievi dal conto corrente acceso da STT Holding presso l'istituto. Da successive verifiche, è emerso che tali prelievi corrispondevano ad accrediti su una carta di credito intestata ad un dipendente della società.

Sono stati di conseguenza esaminati i documenti originali sul rapporto di conto corrente, inviati nella giornata di venerdì 26 febbraio dalla Banca, ed è emerso come gli estratti conto agli atti della società fossero stati artificiosamente alterati e non riportassero le operazioni di prelievo sopra citate. Ai fini della riconciliazione dei saldi di cassa a fine anno, appare ipotizzabile l'inserimento di scritture contabili che riportavano costi fittizi.

La mattina di venerdì 26 febbraio, previo confronto telefonico con l'Assessore Ferretti, è stata sporta denuncia dei fatti sopra riassunti al Comando dei Carabinieri di Parma.

L’AU ha proceduto poi senza indugio, per tutelare l'integrità patrimoniale di STT, a:

• assicurare che l'accesso alle movimentazioni bancarie sia inibito a tutti i dipendenti della società;

• richiedere a tutti gli istituti di credito con cui STT intrattiene rapporti la massima attenzione su eventuali futuri movimenti e l'invio degli estratti conto originali delle operazioni intercorse dal 2012 ad oggi;

• interventi immediati ai software e ai gestionali in uso da parte della società, sospendendo ogni operatività e accesso sia dall'interno che dall'esterno prevedendo possibili ulteriori alterazioni e manomissioni alla documentazione e ai dati societari;

• contattare ed incaricare due legali professionisti che vantano una importante esperienza in ambito societario pubblico e riconosciuti dalla stessa Amministrazione Comunale e precisamente, il Prof. Giovati per le competenze specifiche in diritto del lavoro e il Prof. Putinati per la difesa e la tutela legale della società nel contenzioso che si verrà a creare;

• informare dell'accaduto i diversi organi di controllo societario (Collegio Sindacale, Revisore contabile e OdV).

In data 4 marzo 2021, dopo aver ricevuto gli estratti conto della società ALFA, l’AU ha verificato che anche per questa società negli anni 2016, 2017 e 2018 (fino ad ottobre) sono stati effettuati bonifici a favore del dipendente. Anche in questa fattispecie gli estratti conto rinvenuti presso la sede della società e utilizzati per le registrazioni contabili erano stati contraffatti al fine di nascondere gli ammanchi.

A seguito dell'incontro con i legali, sono state definite alcune azioni prioritarie da intraprendere. Nei confronti del dipendente, sarà avviato nell'immediato un provvedimento di sospensione cautelare, mentre per gli aspetti di tutela della società sono in corso valutazioni con il prof. Putinati al fine di definire ogni posizione e possibile responsabilità.

Al fine di garantire in ogni caso l'operatività della società per l'ordinaria amministrazione, l'Amministratore Unico provvederà a eseguire tramite propri incaricati le registrazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2020 e per tenere aggiornate le scritture contabili correnti.

Nella consapevolezza che i fatti qui illustrati comportino la necessità di una attenta e puntuale verifica delle operazioni contabili e della gestione complessiva della società, l’AU si è reso disponibile a valutare con il Socio Comune l'opportunità di affidare a soggetti terzi l'espletamento di tali attività.

Certi che comprenderete la delicatezza delle informazioni sotto differenti punti di vista, dalla privacy dei soggetti coinvolti, al segreto istruttorio, come Socio Comune e come Sindaco di Parma, insieme all’Assessore Ferretti provvederemo a tenervi costantemente informati sugli sviluppi della vicenda e sulle operazioni che verranno poste in essere per comprendere la dinamica degli eventi.

Non appena ce ne sarà data la possibilità convocheremo una commissione per darvi maggiori informazioni su quanto accaduto e sugli sviluppi successivi.