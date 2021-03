Il virus accorcia l'aspettativa di vita: a Parma tre anni in meno per gli uomini e due per le donne

Sono sorprendenti i dati di una inchiesta de Il Sole 24 Ore pubblicati oggi e relativi all'aspettativa di vita nelle varie province d'Italia in seguito alla pandemia. Il virus, infatti ha accorciato la vita attesa degli italiani di un anno e mezzo per gli uomini e di un anno per le donne, ma le differenze provincia per provincia sono marcate. Per quanto riguarda la provincia di Parma i dati sono impressionanti: gli uomini infatti vedono accorciata addirittura di tre anni la loro aspettativa di vita, che ora è scesa a 78 anni e mezzo, mentre per le donne c'è un calo di poco più di due anni con un'età attesa di 83 anni e mezzo. Questi dati sono stati calcolati dal centro studi Nebo per il Sole 24 Ore. I dati di Parma sono i più bassi di tutta la regione Emilia Romagna fatta eccezione per la provincia di Piacenza che è l'unica ad avere una aspetetativa di vita più bassa sia per gli uomini che per le donne.