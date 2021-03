Le iniziative della polizia di Stato per la festa della donna

La polizia di Stato e la Questura di Parma come ogni anno partecipano alle celebrazioni dell’8 marzo, Festa della Donna.

In questa ricorrenza, purtroppo connotata dall’emergenza epidemiologica in atto, non è consentito come gli scorsi anni organizzare appositi convegni per la sensibilizzazione del fenomeno della violenza contro le donne e le violenze di genere.

L’attività delle donne e degli uomini della polizia di Stato tuttavia proseguono con il costante impegno nelle attività di istituto.

Tra queste si ricorda in primis l’attività della divisione anticrimine, tesa alla tutela delle donne con la valutazione e l’applicazione della misura dell’ammonimento, provvedimento amministrativo che, sulla base di quelle condotte che costituiscono i campanelli di allarme di veri e propri reati, può essere irrogato a soggetti che si macchino di questo tipo di condotte.

Nell’ambito di questa campagna di sensibilizzazione e promozione per la salvaguardia del sesso femminile si inquadra inoltre l’impegno profuso per la sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere. Le attività della campagna "Questo non è amore", e gli incontri promossi nei gazebo dedicati hanno dovuto in questo anno forzatamente fermarsi, ma ricominceranno la loro attività non appena i protocolli di sicurezza lo permetteranno.

Da ultimo di sottolinea anche la ormai consolidata funzionalità dell’app YouPol, scaricata negli anni da tantissimi cittadini sui propri smartphone, ed estesa alle segnalazioni di violenza domestica. L’applicazione infatti, ideata per contrastare bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, permette di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato con segnalazioni, anche anonime, geo-referenziate che vengono ricevute direttamente dalla Sala Operativa della Questura competente per territorio.