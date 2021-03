Prime vaccinazioni per le forze dell'ordine e il personale dell'Università di Parma

Sono iniziate questa mattina al “Pala Ponti” di Moletolo le vaccinazioni anti-covid19 per il personale delle Forze dell’ordine e dell’Università. Con due ambulatori dedicati, a partire dalle 7.30, i primi a sottoporsi alla vaccinazione sono stati Stefano, carabiniere del RIS, Ivan della polizia stradale e Francesca, professoressa del dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco dell’Ateneo di Parma.

In tutto, si tratta di circa 4.000 persone che verranno immunizzate con il vaccino AstraZeneca. Per il personale dell’Ateneo cittadino la somministrazione della prima dose verrà completata il 17 marzo, mentre per le Forze dell’ordine il 20 marzo.

“Dopo le persone più fragili, gli operatori sanitari e quelli della scuola, oggi abbiamo aperto le vaccinazioni a queste due nuove categorie professionali essenziali, come previsto dalle indicazioni regionali e nazionali – spiega il commissario straordinario Ausl, Anna Maria Petrini – Nella campagna vaccinale in questo week-end abbiamo superato le 50mila dosi somministrate: vogliamo che nelle vaccinazioni la parola ‘tempestività’ sia sempre di più il nostro motto”.

Oggi, al Pala Ponti con la commissaria Ausl erano presenti Antonio Lucio Garufi, Prefetto di Parma, i comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine, Paolo Andrei, Rettore dell’Università di Parma, l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa, in rappresentanza del Sindaco di Parma, il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, Roberto Riva Cambrino, Massimo Fabi, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e il questore Massimo Macera.