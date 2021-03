Da Milano a Parma per un incontro galante: multata una donna per il mancato rispetto delle norme anti-covid

Ieri sera, intorno alla mezzanotte, una telefonata alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Parma, segnalava la presenza sospetta di persone in un appartamento normalmente adibito a bed and breakfast e che al momento doveva risultare vuoto.

La pattuglia della sezione Radiomobile giunta sul posto appurava che all'interno dell’abitazione, non vi erano ladri o male intenzionati, ma vi erano una donna ed un uomo incontratisi per un rapporto galante.

Al termine dell’intervento si accertava che la donna era giunta da Milano e per tale motivo è stata contravvenzionata per il mancato rispetto della normativa anti covid, atteso che si trovava fuori dalla Regione di residenza senza giustificato motivo. Sono in corso verifiche in merito alla disponibilità dell’abitazione da parte della coppia.