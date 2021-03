Operazione antidroga con 55 arresti tra Italia, Germania e Albania. Coinvolta anche Parma

Operazione antidroga con 55 arresti dei carabinieri. Ad eseguirli i militari di Roma, coadiuvati dai colleghi nelle province di Roma, Brescia, Modena, Macerata, Genova (Rapallo), Parma, Reggio Calabria (Cittanova) nonchè all’estero in Germania (città di Kothen) ed in Albania (Valona). Le persone arrestate sono accusate di appartenere a tre distinte associazioni, finalizzate al traffico di sostanza stupefacente, di produzione traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale. Si tratta di 52 uomini e 3 donne, 27 cittadini albanesi, 23 nigeriani, 4 italiani e 1 gambiano.

Tra gli arrestati anche un cittadino nigeriano detenuto a Parma a seguito dell’operazione “New Front” eseguita nel novembre 2019 dai Carabinieri di Parma. E' stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ad un cittadino nigeriano detenuto in via Burla.

L’uomo, domiciliato nella capitale, era già stato arrestato nell’ambito dell’operazione “New Front” condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Parma, all’esito della quale erano stati arrestati 18 cittadini stranieri, la maggior parte nigeriani, per un ingente traffico di marijuana tra Roma e Parma, con le medesime modalità dell’odierna operazione capitolina.



Le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, hanno consentito di accertare che la prima associazione di estrazione albanese importava ingenti quantitativi di marijuana direttamente da Valona (Albania), poi smistata, grazie all’alleanza con le organizzazioni criminali di matrice nigeriana, in ambito nazionale ed europeo, con un sistema collaudato ed efficiente che si avvaleva di mezzi di trasporto quali treni e autobus.