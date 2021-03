Scaricava i rifiuti per strada: multa di 600 euro a un nigeriano

Lo scorso week-end a Parma, i carabinieri della stazione Forestale, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno multato un 53enne nigeriano, già gravato da diversi precedenti di polizia, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo.

Nello specifico, i militari hanno effettuato accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono di una grande quantità di rifiuti in zona Fiera, in particolare in via Fortunato Rizzi, segnalati più volte, anche sui media locali1, dagli abitanti di quell’area della città.

L’attività investigativa, i servizi di monitoraggio sul posto ed altri accertamenti di natura tecnica hanno permesso di risalire al trasgressore, proprietario di molti degli oggetti abbandonati.

Il soggetto, ammesse le proprie responsabilità ha bonificato a proprie spese l’area, inoltre dovrà pagare 600 euro di sanzione.

Il comando provinciale dell’Arma invita tutta la cittadinanza a segnalare ogni eventuale situazione di rischio per l’ambiente e comportamenti scorretti che possano causare inquinamento e degrado.