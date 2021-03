Chiede l'elemosina e poi molesta una donna davanti al Maggiore: daspo urbano per un 35enne

Ieri, gli agenti della Squadra volante sono intervenuti all'esterno dell’ospedale Maggiore. A richiedere il loro intervento una donna che era stata molestata da un uomo che le aveva chiesto delle monete. Lo stesso, infatti, al rifiuto della donna aveva iniziato ad offenderla. Una zona già al centro di controlli da parte della Polizia di Stato per la presenza di accattonaggio molesto e attività di parcheggiatori abusivi. Non lontano infatti, nascosto tra le autovetture in sosta e dopo aver tentato una breve fuga, è stato rintracciato A.E.A. cittadino nigeriano classe ’85 regolare sul territorio ma gravato da diversi precedenti di polizia.

L’uomo, in base alle segnalazioni ricevute è stato sanzionato amministrativamente per aver impedito la libera accessibilità e la fruizione delle aree urbane. Lo stesso inoltre è stato colpito da Ordine di allontanamento finalizzato al c.d. Daspo Urbano per la durata di 48 ore.