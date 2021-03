Moschea di via Campanini, Rainieri: "finalmente è emerso che è abusiva"

“Finalmente è finita l’assurda tolleranza dell’illegalità che da tanti anni la Lega denuncia”. Sono le prime parole con le quali il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente leghista, Fabio Rainieri, ha commentato la decisione della Regione Emilia-Romagna di cancellare dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale l’Associazione “Comunità Islamica di Parma e provincia” stabilendo in tal modo che non abbia più diritto di godere dei benefici attribuitigli da tale iscrizione ed in particolare di quello di poter utilizzare la propria sede indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’immobile in cui ha sede.

“Ci siamo opposti a quella moschea, camuffata da sede di associazione di promozione sociale, grazie agli occhi entrambe chiusi del Comune di Parma, praticamente da quando è nata – ha ricordato Rainieri – Ancora nel 2017 avevo presentato una interrogazione alla Giunta regionale in cui sostenevo i dubbi che venissero rispettate le leggi nazionale e regionale per cui l’utilizzo dell’immobile a fini di promozione sociale dovesse essere prevalente rispetto a quello religioso che invece avrebbe potuto essere solo accessorio. Ricevetti l’incredibile risposta che era invece tutto regolare ma che comunque si sarebbero fatti ulteriori controlli. Ora, passati altri 4 anni, e anche grazie alla tenacia di un artigiano che non si è mai arreso nel vedere limitati i suoi diritti, la polizia municipale ha finalmente effettuato controlli seri e soprattutto sistematici che hanno portato alla luce la verità, cioè che quella di via Campanini è una moschea abusiva. Meglio tardi che mai si sta ripristinando la legalità – ha concluso il leghista – Se gli islamici vogliono un proprio luogo di culto lo realizzino come fanno tutte le altre confessioni religiose, non aggirando la legge ma rispettando le regole e quindi in spazi adeguati e con servizi idonei a quel tipo di attività”.