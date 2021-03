Allerta arancione per il forte vento nella montagna Parmense.

Si protrae fino alla mezzanotte di domani l’allerta per forte vento sulle alture emiliano-romagnole. L’Arpae e la Protezione Civile regionale hanno disposto un’allerta arancione per la montagna e l’alta collina romagnola, per la montagna e la collina bolognese e per la montagna del Parmense, del Reggiano e del Modenese. Allerta di colore giallo, invece per la bassa collina romagnola, la collina del Parmense, del Reggiano, del Piacentino e del Modenese e la montagna piacentina.

Nella giornata di domani, viene spiegato, una «ventilazione sostenuta da sud-ovest continuerà ad interessare i rilievi appenninici di montagna e di collina. Sono previsti venti fino a Burrasca Forte con raffiche localmente anche superiori»

