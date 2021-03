Zona rossa, la Tep sopprime le corse bis

A seguito dell'istituzione della zona rossa, con conseguente interruzione delle lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, la Tep fa sapere che da lunedì 15 marzo saranno soppresse le corse bis attivate a seguito dell'emergenza Covid-19, concentrate in particolare negli orari di entrata e di uscita da scuola.

Resteranno invece attivi, per il momento, tutti i servizi di linea invernali e le corse bis ordinarie normalmente previste durante l'anno scolastico. Nel corso dei prossimi giorni l'azienda valuterà l'impatto dei nuovi provvedimenti sulla domanda di trasporto pubblico e, se necessario, saranno disposte ulteriori adeguamenti del servizio.

Tutte le variazioni disposte potranno essere consultate da sabato 13 marzo sul sito www.tep.pr.it

.

________________________________________

Laura Orsini

Marketing, Comunicazione e Ufficio Stampa

Tep spa

via Taro, 12

43125 Parma

tel. 0521 214259

fax. 0521 214444

www.tep.pr.it

Informativa sintetica Art.13 del GDPR 2016/679

I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni relative al servizio richiesto. Titolare del trattamento dei dati èTep Spa, con sede legale Parma, Via Taro, 12, 43125, tep@tep.pr.it

, che garantisce i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi contemplate.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile allindirizzo e-mail dpo@tep.pr.it

.

Per informazioni più complete: www.tep.pr.it